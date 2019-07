Ricca incontra il Prefetto: “Superamento rapido del Suk. Il ‘Barattolo’ sotto osservazione"

"Assicurarsi che le situazioni di abusivismo del Suk cessino definitivamente in tempi rapidi e predisporre lo spostamento del ‘Barattolo’ in via Carcano esclusivamente, e sotto attenta vigilanza e supervisione, per i venditori in regola. Sono questi i contenuti emersi dall’incontro operativo che ho avuto oggi con il Prefetto Claudio Palomba".

È questo il commento dell’assessore regionale alla Sicurezza e all’Immigrazione Fabrizio Ricca, al termine del confronto che si è svolto questa mattina con il Prefetto di Torino sul mercato di Libero Scambio.



La giunta Appendino aveva disposto lo spostamento del suk da San Pietro in Vincoli e Canale Molassi in via Carcano dal 19 gennaio: un impegno rimasto sinora solo sulla carta.