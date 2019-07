L'associazione Gea invita a firmare la petizione per bloccare la sperimentazione sui macachi di Torino

"L’associazione nostrana GEA sostiene l'iniziativa di SOS GAIA E ARTISTS UNITED FOR ANIMALS invitando tutti i cittadini a recarsi a firmare la PETIZIONE cartacea per chiedere al Ministero della Salute che non sia attuata la SPERIMENTAZIONE SUI SEI MACACHI DI TORINO.

Il progetto denominato “LIGHTUP” promosso dall’Università di Torino e di Parma prevede che i sei animali vengano sottoposti per i prossimi cinque anni ad interventi chirurgici di cui non si conoscono gli effetti, immobilizzati in gabbie e a termine del percorso soppressi. L’intervento che subiranno i macachi è stato definito dagli stessi ricercatori come “di grave sofferenza”.

E' possibile firmare a:

VILLANOVA MONDOVI': Immagine Studio di estetica, Via IV novembre n. 24

CEVA: Vanity di Eleonora e Marica Malacrida, Via XX Settembre n. 5

TORRE MONDOVI': Bar Torre, Piazza Umberto Mellino n. 2

MONDOVI’: Caffè Statuto, Piazzetta Besio n. 8

Si consiglia di seguire sulla pagina Facebook GEA IL CERCA CASA gli indirizzi dei locali che stanno aderendo all’iniziativa.