La storia di Lorenzo: con la tecnologia "ritrova" la mano che un petardo gli ha portato via a Capodanno [VIDEO]

"Penso di chiudere la mano e lei si chiude, grazie all'impulso che arriva alla strumentazione". Un miracolo della tecnologia, quello che dopo mesi di sofferenza oggi racconta Lorenzo Di Modica, il ventenne di Druento che lo scorso Capodanno aveva perso parte della mano destra a causa dell'esplosione di un petardo, a Bardonecchia. Fu subito trasportato al CTO e operato: in tre ore gli furono ricostruite parti del mignolo e dell'anulare, amputando però la parte compromessa dell'arto.

Ora Lorenzo è seduto in mezzo ai medici che lo hanno curato e seguito in questi lunghi mesi. È l'equipe del dottor Bruno Battiston, direttore SC Ortopedia e Traumatologia 2 a indirizzo Chirurgia della Mano del Cto. Muove la sua nuova mano, la i-Digits, maneggia una pallina, apre e chiude le dita, apparentemente senza sforzo. Un elettrodo è posto sulla pelle a recepire la contrazione del muscolo. L'input diventa un impulso elettrico che permette alla protesi, che pesa meno di un chilo, di muovere le tre dita meccaniche. Il tutto, accompagnato anche da una app sul cellulare che permette di selezionare le prese che il ragazzo vuole fare. Un dispositivo che può arrivare fino a 36 prese. Per lui, un risultato frutto di tanta fisioterapia, finalizzata a valorizzare le capacità residue.