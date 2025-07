Prova a scavalcare la recinzione della chiesa ma il piede resta infilzato: momenti di paura a Moncalieri

Forse si è trattato di una goliardata fatta per farsi bello agli occhi di qualche amico, dimostrando di essere capace di fare l'acrobata, sta di fatto che lo scherzo avrebbe potuto finire in tragedia. Nei giorni scorsi in via Don Minzoni a Moncalieri i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco sono dovuto intervenire d'urgenza per soccorrere un giovane rimasto trafitto da una cancellata, mentre provava a scavalcare l’area perimetrale della chiesa del Beato Bernardo di Baden.

L'intervento di Croce Rossa e pompieri

Le sue urla, con il piede rimasto infilzato in uno degli spunzoni, hanno subito attirato le attenzioni di alcuni residenti della zona, che hanno allertato immediatamente i soccorsi. Possibile che il giovane sia scivolato o abbia perso l'equilibrio, sta di fatto che ha rischiato di vedersi dilaniato il piede dall'inferriata.

Trasportato all'ospedale Santa Croce

Decisivo il pronto arrivo di un'ambulanza della Croce Rossa e di una squadra dei Vigili del fuoco, che hanno tagliato una parte della cancellata in modo da liberare dalla morsa di ferro il piede: poi il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Santa Croce per le cure del caso. Ne avrà per alcune settimane, ma la storia avrebbe potuto avere un epilogo ben più drammatico.