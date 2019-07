Ragazza scivola nella Dora ma riesce a risalire

Nella notte tra giovedì e venerdì, una ragazza è scivolata nella Dora

per cause ignote. Il fatto è avvenuto intorno a mezzanotte nei pressi

del ponte Rossini, uno dei nuovi luoghi simbolo della vita notturna

torinese.



Sul posto sono intervenuti immediatamente vigili del fuoco e

sommozzatori ma il loro intervento non si è reso necessario: la

ragazza, infatti, è riuscita a risalire autonomamente. Nessuna

conseguenza ma solo tanto spavento per una disavventura che sarebbe

potuta finire in modo peggiore, soprattutto vista la corrente

provocata dai forti temporali degli ultimi giorni.