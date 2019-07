L'estate dei torinesi al Bamboo Garden: aperitivo e musica live in terrazzo

Aperto al pubblico il venerdì e sabato per la stagione estiva, il Bamboo Garden di Torino si presenta come una location elegante e accogliente, perfetta per aperitivi, apericena, una pizza tra amici, cene su prenotazione, feste di compleanno, cerimonie ed eventi privati.

Una terrazza estiva esclusiva a Torino, ai piedi dell'elegante collina, dove si mangia, si beve, si canta e si balla.

Il venerdì è possibile gustare l'AperINlive, il nuovo "apericena musicale con spettacolo animato" e live music che farà divertire, cantare e ballare tutti i partecipanti. Il sabato, invece, si balla tutta la notte, dopo l'aperitivo servito in terrazzo dalle 21 alle 23.

Bamboo Garden Torino

Corso Moncalieri 145 (Ingresso estivo Bamboo Club)

Info e prenotazioni: 011 19839337 / 338 5261141

Sito web: www.bambooclub.it/

Facebook: https://www.facebook.com/BambooClubTorino/

Instagram: https://www.instagram.com/bambooclubtorino/