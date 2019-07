"Restate saldi in città": una notte di eventi a Pinerolo

Partono i saldi e il centro di Pinerolo si anima con i negozi aperti e i tavoli dei bar in piazza e nelle strade, con musica e concerti a fare da contorno.

La notte bianca “Restate saldi in città”, promossa da Cna commercio, con il patrocinio del Comune si terrà stasera dalle 18 alle 24, nell’ultimo tratto di corso Torino, in piazza Barbieri, piazza Facta, via Virginio, via Chiappero, via Montebello, via Trieste, vicolo Carceri e via Buniva.

Per i bimbi sarà allestita un’are con gonfiabili e giochi.