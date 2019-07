Tornano le Mezze notti di Torre Pellice

Tre serate per divertirsi e stare assieme: tornano da sabato 13 luglio le Mezze notti bianche nel cuore di Torre Pellice. La formula dell'evento è quella classica che ha riscontratto successo fino ad oggi: negozi e locali pubblici aperti con le loro proposte eno gastronomiche, intrattenimenti musicali in strada e nelle piazze del paese a partire dalle 21.

«Con molto entusiasmo anche quest'anno Torre Pellice si animerà con i vari appuntamenti notturni che vedono le strade del paese riempirsi di turisti e visitatori da ogni parte del Piemonte e non solo» spiega Alberto Beccari, presidente dalla Pro loco di Torre Pellice associazione che, assieme ai commercianti del paese, ripropone ogni anno le Mezze notti bianche. «C'è stato un grosso impegno, anche dietro le quinte, per seguire le norme relative alla sicurezza - continua Beccari - Oltre alle tre date delle Mezze notti bianche nelle sere di sabato 13, sabato 27 luglio e sabato 17 agosto, ci saranno altri eventi collaterali e il mercatino degli hobbisti, con la partecipazione straordinaria del mercato dei prodotti naturali ed ecocompatibili, nel fine settimana del 17 e 18 agosto».

In occasione delle tre Mezze notti bianche anche il Tempio valdese di via Beckwith sarà aperto per visite dalle 16 alle 21. Diverse le associazioni e gli enti coinvolti nell'organizzazione: oltre ai commercianti di Torre Pellice e alla Pro loco, anche il gruppo volontari dei Vigili del fuoco, la Croce rossa italiana, la Protezione civile, il Gasm (Gruppo amici di Santa Margherita).

IL PROGRAMMA DELLE MEZZE NOTTI BIANCHE

Sabato 13 luglio

Piazza Muston

La delegazione di Torre Pellice dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari presenta “Shut down fire” dalle 20 con entrata libera: bar service e power soundsystem (Diablo dj, special guest Darko Mc). Il ricavato sarà devoluto in sostegno ai Vigili del Fuoco Volontari di Torre Pellice.

Piazza Gianavello

Mazzaferro band, mojito by Albis e sreet assado al Vincaffè Sport (anche asporto, è gradita la prenotazione).

Via Arnaud, piazzetta

Betty B & Danilo Pala, voce e sax

Via Repubblica e piazzetta Municipio

Orchestraperta

Piazza Libertà

Enrico Peyretti

Musica live

Via Roma

Acoustic street band

Sabato 27 luglio

Piazza Gianavello

Peyretti karaoke

Apericena al Vincaffè Sport

Via Arnaud, piazzetta

Marina Ferrari, anni 70/80 e non solo

Via Repubblica e piazzetta Municipio

Dj Dna

Piazzetta Libertà

Dido's brasilian jazz: musica brazil-jazz ed evergreen italiani

Via Roma

Broken shoes: musica folk di Ivan Mongè e Giorgio Valinotti

Via Repubblica e via al Forte

Baklava Klezmer Soul

Sabato 17 agosto

Piazza Gianavello

Rusty groove: rock blues trio

Mojito by Albis e street assado al Vincaffè Sport (anche da asporto, gradita la prenotazione)

Via Arnaud, piazzetta

D.T. Duo Loopin the pop

Via Repubblica e piazzetta Municipio

Cantautori Ccp

Piazzetta Libertà

Dirty Artchokes, musica irlandese

Via Roma

Simone Veludo, cover pop rock inediti

EVENTI COLLATERALI

Sabato 17 e domenica 18 agosto

Per le vie del centro il mercatino hobbisti con la partecipazione straordinaria del mercato dei prodotti naturali ed ecocompatibili. Artigianato e creatività dalle 9 alle 23 sabato e dalle 9 alle 18 domenica.

Mercoledì 28 agosto

A Borgo Santa Margherita in piazza Montenero e via Bert: Borgopizza a partire dalle 19,30 (prenotazione obbligatoria). A seguire concerto in piazza.

Per informazioni sugli eventi: 0121 91875, 333 6871219