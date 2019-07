Gli studenti amano il loro ateneo: Politecnico e Università ai vertici europei per la qualità di insegnamento

Il "Times Higher Education Europe Teaching Rankings 2019", classifica delle sole università europee prodotta dall'agenzia specializzata THE (The Higher Education) che si concentra esclusivamente sulla didattica e l'insegnamento (“Teaching Excellence”), ha piazzato l'Università di Torino tra le prime 150 università in Europa, precisamente nella fascia 126-150. Il ranking si basa prevalentemente sui risultati di un'indagine presso gli studenti, che questo inverno hanno espresso la loro opinione sull'Ateneo in cui studiano, nei rapporti con i docenti, la qualità dei servizi che ricevono e la preparazione e opportunità che pensano di avere dopo la laurea. La classifica tiene conto anche delle risorse disponibili negli atenei e degli indicatori sui risultati degli studenti. Il progetto è nato l'anno scorso e questa seconda edizione ha visto l'affinamento della metodologia adottata per produrre la classifica.

Un ambiente didattico positivo che è stato premiato recentemente anche la StudyPortals, portale internazionale di promozione delle Università, che ha assegnato tre medaglie sulla base dei voti degli studenti proprio per la "Quality of student life" (soddisfazione per la vita universitaria), per gli aspetti di "Career development" (occupabilità nel mondo del lavoro), e per la "Overall satisfaction" (capacità dell’Ateneo di motivare gli studenti).