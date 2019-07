La Polizia incontra i ragazzi di Barriera di Milano

Domani, lunedì 8 Luglio. la Caserma Mario Cesale, sede del V Reparto Mobile, ospiterà il progetto di “Educazione alla legalità” della Polizia, che coinvolgerà trecentocinquanta ragazzi della parrocchia “Resurrezione del Signore”. quartiere Barriera di Milano, tutti di età compresa fra i 6 e i 13 anni.

L’iniziativa ha l’obiettivo di stimolare i minori a riflettere sull’importanza del rispetto delle regole, di favorire la costruzione di una coscienza civica e di avvicinare i giovani alle Istituzioni, promuovendo l’attività della Polizia di Stato e illustrandone i mezzi e le tecnologie in uso.

L’evento vedrà la partecipazione del personale della Squadra Cinofili, del Nucleo Artificieri e del Reparto a Cavallo che daranno prova delle loro abilità. Sarà inoltre presente personale qualificato delle varie specialità: Polizia Ferroviaria, Polizia Stradale, Polizia Postale e delle Comunicazioni, con progetti ideati per le diverse fasce di età.

Ancora, personale del V Reparto Mobile si esibirà in una dimostrazione di tecniche operative, anche con l’ausilio di mezzi speciali in dotazione. Verrà infine esposto il Pick-Up Fiat Fullback della Polizia Scientifica: un vero e proprio laboratorio mobile per la ricostruzione della scena del crimine.