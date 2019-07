Ragazzo di 32 anni morto al Cpr di Torino: stasera protesta degli anarchici

"Questa è una storia che non deve passare come una triste cronaca, non c'è nulla di naturale in questa morte perchè Sahid è stato lasciato morire intenzionalmente". È quanto scrivono su Facebook gli anarchici torinesi che stasera alle 20, dinanzi al Cpr di corso Brunelleschi, hanno organizzato un presidio di protesta a seguito della morte del 32enne originario del Bangladesh rinchiuso al Centro dallo scorso febbraio.

Sull'episodio la Procura di Torino ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio, al momento a carico di ignoti, disponendo l'autopsia. Intanto dalla questura spiegano che la vittima, un senzatetto, era stato trasferito nel reparto del Centro denominato "ospedaletto" dopo le reiterate lamentele degli altri ospiti, che non sopportavano le scarse abitudini igienico-sanitarie dell'uomo.

Il 24 giugno scorso Sahid aveva denunciato di aver subito una violenza sessuale, ma sempre dalla questura precisano che il 32enne, oltre al rifiuto di sottoporsi a un esame clinico approfondito, aveva ritrattato dinanzi agli agenti dicendo che si era trattato sí di violenza, ma non a sfondo sessuale. Questo e altri interrogativi potrebbero essere chiariti dall'autopsia disposta dal pubblico ministero Enzo Bucarelli.