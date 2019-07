Bardonecchia, concerti di musica classica e alta formazione a 1.312 metri

L’Accademia di Musica di Pinerolo, rinomata e consolidata struttura di alta formazione e perfezionamento musicale propone dal 14 al 30 luglio ai 1312 metri di altitudine di Bardonecchia, “Musica d’estate”, rassegna articolata in più di trenta concerti di musica classica ad ingresso gratuito in calendario al Palazzo delle Feste, all’Alveare, alla Chiesa Parrocchiale di S. Ippolito e a Les Arnauds.

Il Palazzo delle Feste di Piazza Valle Stretta ospita l’inaugurazione e la chiusura della stagione musicale estiva della Conca: domenica 14 luglio alle 18:00 è in programma il recital pianistico di Pietro De Maria - accademico di Santa Cecilia, insegnante al Mozarteum di Salisburgo e docente presso l’Accademia di Musica - che esegue brani di Beethoven e Chopin mentre lunedì 29 luglio alle 20:30 sarà la volta di due grandi interpreti di fama internazionale Sonig Tchakerian, violino e Benedetto Lupo, pianoforte che eseguono brani di Brahms. Al Palazzo delle Feste alle ore 18.30 si tengono inoltre tre Incontri con la chitarra: venerdì 26 luglio, protagonista Francesco Levato; sabato 27 luglio, Juliano Parisi; martedì 30 luglio, Giuseppe De Pasquale.

La Chiesa Parrocchiale di S. Ippolito, sita in Piazza della Chiesa, scrigno di notevoli opere dell'artigianato e della cultura montana, dal lunedì al venerdì, dal 17 al 26 luglio, alle ore 16.00, si trasforma in auditorium in occasione dei concerti solistici alternati a quelli di musica da camera, con protagonisti Luca Chiandotto, Piero Cinosi, Giulia Gambini, Gianmarco Moneti, Alessandro Mosca, Eunmi Park, Alessandro Pinna, Marco Prevosto, Umberto Ruboni (pianoforte), Adrian Pinzaru (violino), Filip Szkopek, Serena Fantini (violoncello) e il Trio Chagall.

Sabato 20 luglio, sempre alle 16.00, nella suggestiva Chiesa di Les Arnauds, frazione poco distante dal centro e suggestivo borgo storico, la violoncellista Livia De Romanis esegue brani di Bach e Gubaidulina.

Durante tutta la manifestazione, nel pomeriggio, alle ore 17.30, nella suggestiva area giardino L’Alveare, di via Medail 43, si esibiscono alcuni giovani musicisti selezionati tra i 170 allievi partecipanti ai masterclass di alto perfezionamento di pianoforte, violino, violoncello, musica da camera, chitarra di Musica d’Estate, tenute da docenti di fama internazionale, con un programma giornaliero in visione nelle bacheche poste nelle vie della città.

Musica d’Estate, che ad ogni edizione richiama migliaia di spettatori, è realizzata dall’Accademia di Musica di Pinerolo con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo (Maggior sostenitore), Comune di Bardonecchia, Fondazione C.R.T. e con il contributo di Villaggio Campo Smith, Bardonecchia Booking e Harald’s e la sponsorizzazione tecnica di Piatino Pianoforti e della Yamaha Musica Italia.