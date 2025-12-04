Il Natale accende il Giardino Sambuy: tra libri, arte, musica e il Presepe di Luzzati

Il Natale torna a illuminare il Giardino Forbito Sambuy, nel cuore di Torino, con un calendario ricchissimo di appuntamenti che accompagneranno cittadini e visitatori per tutto il mese di dicembre. Un mix di arte, botanica, musica e letteratura che rende ancora più speciale uno dei giardini più amati della città.

Si parte sabato 6 dicembre con “Piante in Vetro”, una giornata interamente dedicata alle micro-composizioni botaniche: un viaggio nel mondo dei terrari, tra creatività e natura.

Domenica 7 dicembre prende il via la rassegna letteraria “Libri d’Avvento”, che tornerà poi per diverse domeniche fino a fine mese con incontri, letture e presentazioni.

Lunedì 8 dicembre è il giorno più atteso: alle ore 16 verrà inaugurato il Presepe di Emanuele Luzzati, un’installazione ormai iconica e simbolo delle festività torinesi, capace di incantare adulti e bambini con i suoi colori e le sue figure poetiche.

Sabato 13 dicembre il giardino si arricchisce della scultura “Pioniera” dell’artista Raffaella Brusaglino, un’opera che dialoga con lo spazio verde e ne amplia l’anima artistica. A celebrare la giornata sarà il Coro d’Argento, diretto dal Maestro Guyot, con un repertorio di canti e melodie natalizie.

Domenica 14 dicembre spazio al Mercato della Biodiversità, alla pizzica della Paranza del Geco e al secondo appuntamento di “Libri d’Avvento”, per un pomeriggio in cui tradizioni popolari, cultura e natura si intrecciano.

Sabato 20 dicembre, con “Fiori di Natale”, sarà possibile scoprire esposizioni e laboratori dedicati agli allestimenti floreali delle feste, mentre domenica 21 dicembre arriverà l’ultimo capitolo della rassegna “Libri d’Avvento”, che chiuderà ufficialmente il calendario culturale natalizio del Giardino Sambuy.

Un mese di appuntamenti per vivere il Natale in uno dei luoghi più suggestivi della città, tra arte, verde e atmosfere magiche.