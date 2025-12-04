Una Notte al Museo del Cinema con Club Silencio

Sabato 13 dicembre, dalle 19:15 alle 24, Club Silencio entra nell’iconica Mole Antonelliana per un evento unico tra musica, cinema, viste mozzafiato, drink & more, realizzato con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, che per l’occasione si trasforma, complice la mostra "Pazza Idea. Oltre il ’68: icone pop nelle fotografie di Angelo Frontoni” che racconta gli anni Settanta e Ottanta attraverso i protagonisti di quei tempi tra attori, cantanti e modelle.



Per rendere l’esperienza ancora più memorabile, sarà possibile salire fino al Tempietto della Mole grazie all’ascensore panoramico, per godere di una vista mozzafiato su Torino

straordinariamente illuminata dalle luci della notte.



Una serata speciale per esplorare la storica collezione di uno dei musei più visitati in Italia durante una straordinaria apertura serale con la selezione musicale di Pazza Idea,

l’offerta del drink bar di Club Silencio e le attività a tema.