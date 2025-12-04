"Sciare per sorridere": bimbi in difficoltà gratis in montagna nel ricordo di "Totta"

Centinaia di bambini a Sestriere sulle piste da sci di gratis, nel ricordo di Carlotta Grippaldi, scomparsa nel 2022 a soli 27 anni. Torna la quarta edizione di "Sciare per sorridere": l'obiettivo è offrire opportunità sportive ed educative ai bimbi in situazioni di svantaggio economiche e sociali, accompagnandoli in percorsi di crescita attraverso sci e montagna.

Gite in montagna gratis

Nel dettaglio tutti i giorni i piccoli sportivi partiranno in pullman da Torino, in direzione Sestriere. Qua troveranno ad accoglierli i volontari dell'associazione, ma anche i maestri da sci, che gli daranno gli scarponi e tutta l'attrezzatura. Dopo la giornata bianca, comprensiva di pranzo, i bambini verranno riportati nel capoluogo. Un'iniziativa gratuita, per aiutare le famiglie in difficoltà economica.

La storia di Carlotta

Carlotta Grippaldi era una maestra di sci: una carriera in avvio nel marketing di una grande azienda, un amore per la montagna, lo sci e il suo insegnamento. L'obiettivo dell'associazione è "rendere possibile per tanti bambini poter sciare ancora insieme a Totta". Soprattutto per i nuclei famigliari per cui questo sport è un costo difficile, se non impossibile, da sostenere.

I commenti

"Vogliamo dare al bambino - ha spiegato il presidente di "Sciare per sorridere", Vito Grippaldi - la possibilità di vivere esperienze inedite, che magari non avrebbero provato. Non è solo un corso di sci, ma anche un percorso di integrazione e crescita". "Questa iniziativa - ha aggiunto l'assessore regionale alle Politiche Sociali Maurizio Marrone - dimostra come in Piemonte sociale e montagna debbano viaggiare insieme: è un errore pensare che debba limitarsi solo all'ambito urbano".

"Vogliamo lavorare - ha aggiunto l'esponente della giunta - sempre più per offrire opportunità a questi ragazzi". "Questo - gli ha fatto eco l'assessore comunale allo Sport, Mimmo Carretta - è un percorso straordinario: c'è una grande forza nell'offrire opportunità partendo da un ricordo".