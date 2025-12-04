Neffa, al via il tour nei Club: la prima data a Venaria Reale il 5 marzo 2026

Dopo il grande successo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano, un evento memorabile che lo ha visto protagonista di un live arricchito dalla presenza di numerosi ospiti, Neffa annuncia oggi Club Tour 2026 - Universo Neffa, il nuovo tour nei principali club italiani, che partirà la prossima primavera.

La prima data sarà proprio a Torino il 5 marzo 2026 al Teatro Concordia.

Neffa porterà sul palco un viaggio attraverso la sua discografia, dai brani dell’ultimo album Canerandagio (Numero Uno/Sony Music Italy) fino ai brani cult del suo repertorio. I fan potranno scatenarsi tra l'energia funk, le vibrazioni hip hop e le inconfondibili sonorità groove soul che hanno reso Neffa uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana. Club Tour 2026 - Universo Neffa sarà un'occasione unica per celebrare un artista che ha saputo mescolare e reinventare generi, lasciando un'impronta indelebile nella cultura musicale rap, soul e pop.