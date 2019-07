Una pista ciclabile da piazza Bernini a Collegno: approvato il progetto esecutivo

È stato approvato dalla Giunta Comunale il progetto esecutivo per la realizzazione di un percorso ciclabile da viale Certosa a piazza Bernini che permetterà un collegamento più semplice, efficace e sicuro tra il comune di Collegno e il capoluogo.

Quasi 4 chilometri lungo i quali sono previsti interventi che consentiranno di superare le situazioni più critiche per chi si muove in bicicletta con soluzioni che prevedono tratti in parte promiscui e in parte in sede protetta. La spesa prevista per i lavori è di 200mila euro. L’avvio dei cantieri è ipotizzato per l’estate dell’anno prossimo.

“I lavori previsti garantiranno una maggiore sicurezza dei ciclisti contribuendo a incentivare l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola – spiega l’assessora Maria Lapietra - . L’approvazione di questo progetto – sottolinea ancora l’assessora - rappresenta un importante tassello nella pianificazione della mobilità ciclistica”.

Nei prossimi mesi, con l'aggiornamento del Biciplan, verranno definiti ulteriori percorsi di collegamento verso i comuni della prima e seconda cintura con l'obiettivo di creare, nel prossimo futuro, un servizio ciclabile metropolitano.