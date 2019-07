A Torino in arrivo 358 nuove colonnine per le auto elettriche: al via installazione entro la fine del 2019

A Torino in arrivo 358 nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Centoventuno sono già in fase esecutiva: i primi interventi per l'installazione partiranno già entro la fine del 2019. I dati sono stati illustrati oggi in Commissione Trasporti, durante l'aggiornamento sulle manifestazioni di interesse per la collocazione e gestione di strutture per la ricarica, pervenute alla Città, da parte di aziende e private.

Il 28 settembre 2018 il Comune ha pubblicato il bando per implementare il servizio. Cinque società hanno manifestato interesse a collocare delle colonnine. Il Comune ha accettato la proposta di Iren, Becharge e Enel, che ne metteranno 358 di Torino, che si aggiungeranno alle 278 esistenti. Come prevede la gara, gli uffici comunali decideranno dove collocarne un quinto di queste, quindi circa 70, sulla base delle richieste dei cittadini.