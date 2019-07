Due minimarket di via Saluzzo e via Nizza sono stati chiusi, rispettivamente per 7 e per 15 giorni, dagli agenti della polizia municipale, che oggi hanno notificato i provvedimenti del prefetto.

I provvedimenti sono la conseguenza dei controlli effettuati nella zona per il contrasto delle vendite abusive di alcolici e che erano già state punite con altri verbali, il cui sommarsi ha portato alle citate chiusure imposte dal Prefetto.