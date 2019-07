Salone dell'Auto di Torino, si scaldano i motori per il 2020 per scongiurare un cambio di location

A meno di un mese dalla fine del Salone dell'Auto di Torino, che si è svolto al Valentino dal 19 al 23 giugno, la kermesse guarda già al 2020.

Negli scorsi mesi l'ala più dura del M5S di Torino aveva più volte manifestato la contrarietà alla kermesse al Valentino, contestando come tra montaggio, smontaggio ed allestimento l'area verde di San Salvario non fosse fruibile totalmente per oltre un mese. Sul banco degli imputati anche l'utilizzo delle aree pedonali per il transito di auto. La consigliera pentastellata Viviana Ferrero aveva inoltre depositato una mozione che spingeva all'abbandono del parco ad uso fieristico.