Torino, Fregolent: "Da Appendino e M5S guerra totale al commercio"

"Appendino ed il M5S stanno uccidendo il commercio a Torino, rimangiandosi tutte le promesse fatte in campagna elettorale per rivitalizzare il tessuto imprenditoriale degli esercenti presenti in centro ed in Periferia". L'accusa è di Silvia Fregolent, deputato Pd.

"Il recente progetto della giunta di sostituire lo storico cinema Arlecchino con un maxi discount - spiega - è solo l’ultimo atto di un processo minuzioso contro il commercio fatto di rinuncia ai grandi eventi, degrado urbano, aperture di centri commerciali, lavori interminabili alle strade e ztl allargate che hanno reso le vie di Torino dello shopping spesso inaccessibili e non più appetibili. Il Partito Democratico, in questi anni di opposizione cittadina, ha riconosciuto gli errori fatti e ha intrapreso un confronto con i commercianti sostenendone necessità e richieste mentre il M5S, nonostante gli impegni assunti prima delle elezioni, si è rinchiuso in se stesso e portando un intero comparto al disastro".