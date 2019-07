Vanchiglia, torna la corona ai caduti della Resistenza in Largo Montebello

A una settimana dall’incendio, provocato da ignoti, che aveva mandato in fumo la corona posta sulla lapide in memoria ai caduti della Resistenza, in Largo Montebello sono tornati fiori e alloro.

La Circoscrizione 7, infatti, ha provveduto alla sostituzione nella giornata di martedì alla presenza del presidente Deri e del consigliere Ausilio. Proseguono, nel frattempo, i lavori stradali su tutto il territorio circoscrizionale: è attualmente in corso, nel tratto di Corso Quintino Sella tra Piazza Toselli e Largo Cavalcanti (quartiere Madonna del Pilone), il rifacimento del manto stradale.

Buone notizie anche per i ciclisti che dovranno recarsi in Vanchiglia: sono stati posizionati, infatti, alcuni archetti porta-biciclette in Piazza Santa Giulia; stesso discorso per quanto riguarda Corso Cadore in zona Vanchiglietta.

Infine, il centro civico della Circoscrizione, in Corso Vercelli 15, si è dotato di bandiere nuove.