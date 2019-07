Videogiochi: due giorni di incontri a Torino con le più note aziende del settore

Per due giorni, il 23 e 24 luglio, Torino diventa la capitale italiana dei videogiochi.

La Event Horizon School, istituto specializzato nella formazione di progettisti di videogames ed effetti speciali per il cinema, ha organizzato la seconda edizione del “Publishers Day”, un’occasione per i 250 allievi della scuola provenienti da Torino (quartier generale di Event Horizon), Milano, Padova, Firenze, Jesi e Pescara di confrontarsi con le principali aziende del settore.

Fra queste Sony, con cui Event Horizon ha siglato un accordo divenendo l’unica accademia PlayStation First in Italia. In concreto, i ragazzi iscritti ai corsi potranno utilizzare i devikit (development Kit) messi a disposizioni dalla casa giapponese e testare i giochi nati per pc sulla consolle.