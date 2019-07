Referendum su nuova Ztl, Appendino:"Chiesto verifica tecnica"

“Abbiamo chiesto proprio stamattina di fare una verifica tecnica”. Così la sindaca Chiara Appendino ha risposto ai giornalisti, durante la presentazione della 500 elettrica a Mirafiori, sulla possibilità di referendum per la nuova Ztl, richiesto a gran voce dai commercianti e comitati contrari. “Torino Centro Aperto” entrerà in vigore il 1° gennaio 2020 e prevede l’estensione della chiusura del centro fino alle 19.30, con la possibilità di entrare prima dietro pagamento di un ticket da 0 a 5 euro con due ore di parcheggio.

Neanche la proposta della Città di far pagare la sosta in struttura a tempo, senza costo di ingresso, non è riuscita a calmare i negozianti. Lunedì il Comitato No Ztl prolungata ha organizzato un incontro in Circoscrizione 7 per creare una rete civica contro Appendino.

La prima cittadina ha poi precisato questa mattina di voler “scindere la questione politica, da quella tecnica. Ci sono regolamenti e statuti che prevedono l’ammissibilità o meno: questa non è una scelta politica”.

“La prima cosa che faremo è capire e dare un’informazione corretta circa l’ammissibilità del quesito. Poi ci sarà eventualmente la discussione politica, ma siamo nella fase di verifica tecnica che si fa a prescindere dal tema di un eventuale referendum” ha concluso la sindaca.

