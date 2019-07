Bendati i dioscuri della cancellata di Palazzo Reale, a Torino, così come molti altri monumenti e turet. Non ha mancato di attirare l'attenzione di turisti e curiosi la fascia fucsia che qualcuno ha messo sugli occhi delle statue di Castore e Polluce a cavallo, poste in cima ai pilastri di accesso a piazzetta Reale.

Sembra che si tratti di un'iniziativa per protestare contro l'odio e il razzismo, sensibilizzando sul tema dell'accoglienza.