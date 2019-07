Gli trovano due pistole rubate in casa, arrestato un uomo di 38 anni a Nichelino

Lo hanno trovato con due pistole in casa, entrambe provento di furto. E così è finito in manette. E' successo nei giorni scorsi a Nichelino, quanto gli agenti di polizia hanno effettuato una perquisizione a casa di G.L. nell’ambito del Progetto “Medusa” e delle operazioni condotte per contrastare il fenomeno delle truffe a danno di persone vulnerabili. Anziani e non solo.

A casa dell’uomo, un trentottenne di etnia sinti, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, gli agenti della Squadra Mobile di Torino hanno trovato due pistole complete di relativo munizionamento. Entrambe le armi, una Tanfoglio semiautomatica 9x 21 e un revolver a tamburo Smith & Wesson calibro 38 SP sono risultate essere provento di furti in abitazioni nelle province di Varese e Cuneo.

L’uomo è stato tratto in arresto per la detenzione delle armi e denunciato in stato di libertà per ricettazione. Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno anche rinvenuto alcuni grammi di cocaina, motivo per il quale il trentottenne è stato sanzionato amministrativamente.