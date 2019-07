In coda per ritirare la dose dal pusher: intervengono gli agenti, due spacciatori in manette

Intorno alle 17 di giovedì, mentre transitavano in Lungo Dora Savona a piedi, gli agenti del Commissariato Centro si sono affacciati dal muretto e hanno visto un folto gruppo di persone, poco più di una ventina, disposto su due file lungo le rive del fiume, come se fossero in coda. Ad interfacciarsi con loro c’erano due cittadini stranieri che in cambio di denaro stavano cedendo degli ovuli.