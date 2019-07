Lo spettacolo "Fratelli in fuga" in scena stasera a Moncalieri per Storie cucite a mano

Proseguono a Moncalieri le attività di Storie cucite a mano. Selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, si tratta di un progetto (che coinvolge anche Lecce e Roma) di prevenzione del disagio e di promozione del benessere per bambini e bambine tra i 5 e i 14 anni e per le loro famiglie.

Oggi, sabato 13 luglio, dalle ore 21 nel Polifunzionale P.G. Ferrero va in scena Fratelli in fuga di SantiBriganti Teatro per la regia di Maurizio Bàbuin (aiuto regia Arianna Abruzzese con Luca Busnengo e Andrea Fardella. Lo spettacolo racconta l’avventura di Lorenzo detto Lollo e di suo fratello Michele detto Michi, affetto da sindrome autistica. Lollo e Michi scappano, ma da chi e da cosa scappano? Certo c’è un motivo, una causa scatenante che li fa fuggire, ma forse c’è anche altro. Di sicuro per il bambino Lollo non è facile comprendere, accettare e convivere sempre serenamente con un fratello così speciale come Michi.

E chissà cosa passa nella testa del bambino Michi quando sta insieme al fratello più piccolo? Quel che è certo è che la loro avventura di una notte, piena di imprevisti e difficoltà, di paure ed emozioni, ma anche divertimento, li aiuterà a scoprire che il loro è un legame davvero speciale e tale resterà anche quando saranno “grandi”: come dicono i piccoli.

Per "Bambini al centro", fino al 26 luglio, il Centro Polifunzionale ospiterà A(p)prendo il futuro (lunedì, martedì e venerdì - dalle 16:30 alle 19) a cura di Educazione Progetto con uno spazio compiti e studio assistito per i bimbi delle scuole primarie e "Uno, due, tre… fante cavallo e re!" (mercoledì e giovedì - dalle 16:30 alle 19) a cura di Educazione Progetto e Cooperativa Frassati, un laboratorio permanente per giocare con la terra, la natura e le piante, per creare con le nostre mani, piccole grandi opere d’arte. Questa prima parte del progetto ha ospitato anche Community workers, un ciclo di workshop per genitori e nonni per imparare facendo. Gli incontri hanno lo scopo di incontrare persone nuove, mettere a disposizione degli altri capacità e competenze, imparare tecniche da riproporre in famiglia.

Storie Cucite a mano coordinato dalla Cooperativa Sociale Educazione Progetto di Torino (capofila), dalle associazioni 21 luglio Onlus di Roma e Fermenti Lattici di Lecce, con il monitoraggio della Fondazione Emanuela Zancan e la comunicazione a cura della Cooperativa Coolclub, coinvolgerà numerosi partner nei vari territori. Tra queste, le ammministrazioni comunali di Moncalieri e Lecce e l'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia.