Nichelino e i comuni dell'area sud di Torino lanciano la proposta: "Salone dell'auto alla Palazzina di Stupinigi"

“Se Torino non vuole il salone dell'auto, lo ospitiamo a Stupinigi”. Ѐ la proposta che lancia il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, insieme ai colleghi dei Comuni limitrofi dell'area sud di Torino.

L'ex assessore nichelinese Diego Sarno (Pd) la presenterà con un ordine del giorno nel prossimo consiglio regionale per ottenere l'appoggio di tutta la Regione. "L'area metropolitana torinese non può permettersi di perdere il salone auto – spiega Tolardo - Abbiamo già perso troppe occasioni negli ultimi anni. Come città di Nichelino, insieme ai territori della zona, avanziamo la proposta di ospitare noi il salone nell'area di Stupinigi, utilizzando la palazzina e i poderi. Sarebbe un'opportunità di promozione per la Palazzina di Caccia e anche per il Salone, che troverebbe spazio in una sede di grande bellezza".

Un'iniziativa che verrebbe realizzata in coesione con i comuni limitrofi, la Regione Piemonte, il tessuto imprenditoriale e i grandi players dell'automobile. Stupinigi ospita già importanti eventi come lo Stupinigi Sonic Park, che da due anni riempie la borgata di appassionati di grande musica pop e rock. "Un evento come quello del salone dell'auto sarebbe una grande occasione per tutto il territorio – aggiunge l'assessore al Commercio e ai Grandi Eventi Giorgia Ruggiero – Basta pensare a quante persone porterebbe a Stupinigi".

"Il neoconsigliere regionale Diego Sarno chiede al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio di appoggiare la proposta. «Considerata la grande attenzione manifestata in questi giorni dal presidente Cirio rispetto alla questione del trasferimento fuori Piemonte del salone dell'auto, credo che la proposta potrà trovare ascolto".