Bardonecchia fiorita 2019: consegnati i premi ai vincitori del concorso

Nell’ambito di Flor Estate 2019, oggi pomeriggio alle 17 in via Medail 80, davanti alla Pasticceria Ugetti, sono stati premiati i vincitori del concorso “Bardonecchia Fiorita 2019: finestre, balconi e vetrine fiorite”, fortemente voluto dal Comune di Bardonecchia, nella convinzione che i fiori testimoniano l’affetto degli abitanti verso la propria comunità e allo scopo di rendere più belle, gradevoli ed ospitali le zone in cui si vive e si soggiorna, migliorando al contempo la qualità della vita attraverso l’utilizzo dei fiori.

Il concorso, a tema libero e a partecipazione gratuita, era aperto a tutti gli abitanti, i negozianti, i commercianti e gli esercenti commerciali di Bardonecchia, che hanno allestito con vasi, fiori, con piante verdi o altre composizioni particolarmente originali, finestre, davanzali, balconi abbellendo i loro spazi con ornamenti floreali, esterni o interni, purché visibili dall’esterno, siti su tutto il territorio di Bardonecchia.

Diciassette gli scritti: 8 alla sezione balconi fioriti e 9 a quella delle vetrine fiorite. Ecco l’elenco dei primi cinque di ogni categoria, premiati dagli amministratori comunali, con i relativi premi:



Sezione Balconi Fioriti:

1 Sereno Tiziana, sito nel Borgo Vecchio – Premio Scultura Scuola di Intaglio

2 Durand Elena - Scultura Scuola di Intaglio

3 Vallory Donatella - Due buoni per la Alpine Coaster

4 Dijaux Agnes - Due biglietti per uno spettacolo teatrale a scelta nella rassegna estiva di Teatro - Musica Scena 1312

5 Ozella Giovanna - Due biglietti per uno spettacolo teatrale a scelta nella rassegna estiva di Teatro - Musica Scena 1312

Partecipanti: Mariocco Marianna, Manassero Eva e Buriola Simona- In premio il Libro “Grano, Mulini e Frantoi”.



Sezione Vetrine Fiorite:

1 Obelix Cafè – sito in Piazza Europa Stazione FS - Premio Quattro buoni per la Alpine Coaster

2 Ristorante Pian del Sole - Scultura Scuola di Intaglio

3 Simona Gioielli - Due biglietti per uno spettacolo teatrale a scelta nella rassegna estiva di Teatro - Musica Scena 1312

4 Bolle di Pulito - Due risalite in seggiovia da utilizzare nell'estate 2019

5 Harald's Restaurant - Due biglietti per uno spettacolo teatrale a scelta nella rassegna estiva di Teatro - Musica Scena 1312

Partecipanti: Ristorante Pian del Colle, Wikiki, Studio Dentistico Dott. Bonino Mario e Tecnocasa.

Premio Libro “Grano, Mulini e Frantoi”.