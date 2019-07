Giovedì a Carmagnola la 13esima edizione del The Giorgione Day

La kermesse “Giovedì sotto le Stelle” propone piacevoli serate a Carmagnola con negozi aperti, musica, balli, spettacoli, animazioni e intrattenimenti rivolti a tutte le fasce di età, degustazioni e menù speciali.



Giovedì 18 luglio sarà dedicata soprattutto ai motori ed al circo contemporaneo con la 13esima edizione del The Giorgione Day, memorial in onore di Giorgio Burzio, giovane carmagnolese scomparso nel 2006 e grande appassionato di rally e automobilismo in genere. Per ricordarlo, la famiglia e l’Associazione sportiva “Energia & Fantasia” organizzano annualmente una serata di sano, colorato e rumoroso divertimento che ha avuto anno dopo anno una crescita importante grazie alla collaborazione del Comune di Carmagnola, di partner commerciali che lo sostengono e alla partecipazione din un folto pubblico.

Come sempre viene organizzato un raduno con numerose auto e moto - storiche, moderne, da competizione ed americane, motociclette, Harley Davidson, Vespe e tutto ciò che ha un motore - che sfileranno in alcuni borghi carmagnolesi e in centro, dove si fermeranno in Via Valobra per una spettacolare esposizione.

La bellissima Piazza Sant’Agostino ed altre location del centro diventeranno aree spettacoli con esibizioni circensi, uno spettacolo di burlesque, esibizione del talent show “What’s your talent” e esibizioni di agility dog con alcuni cani del canile municipale che potranno essere adottati.

Le performance circensi sono a cura dell’associazione “Fuma Che 'Nduma”, attiva dal 1996 e diretta da Giuseppe Porcu e dal carmagnolese Francesco Sgrò, che ha appena portato a termine a Cavallermaggiore con grande successo di pubblico la 14^ edizione del Il Ruggito delle Pulci, festival di circo per le nuove generazioni.

Giovani e giovanissimi artisti circensi animeranno e meraviglieranno gli spettatori con spettacoli di giocoleria, acrobatica e varie tecniche circensi.