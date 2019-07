Le coop si scoprono un'isola felice: non licenziano e sperano in un 2019 positivo

"Crediamo molto nell'impatto sociale delle imprese - dice Vincenzo Ilotte, presidente camerale - e da settembre partiremo con uno sportello che aiuterà a misurare in maniera oggettiva l'impatto sociale delle imprese. E abbiamo anche appena firmato il memorandum of understandings con il Politecnico e altri partner per una scuola di formazione per imprenditori sociali". Si tratta del progetto di Impact Prototypes Labs, il percorso di trasformazione imprenditoriale ideato dalla Fondazione Cottino con il Politecnico di Torino, l’Unione Industriale di Torino, la Camera di commercio di Torino e l’Advisory Board UniCredit Nord Ovest.

I laboratori sono rivolti alle pmi e mirano a veicolare la cultura impact, attraverso il co-design e lo sviluppo di soluzioni innovative a impatto sociale, nelle piccole e medie imprese anche in vista della nuova programmazione europea e delle nuove risorse finanziarie che saranno disponibili proprio sulla tematica social impact. L’iniziativa sarà realizzata dal Cottino Social Impact Campus, primo centro italiano dedicato all’impact education, lanciato nello scorso luglio da Fondazione Cottino e pronto per l’inaugurazione in autunno.