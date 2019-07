Perché tanti professionisti sottoscrivono un’assicurazione per la vita?

L’assicurazione per la vita è lo strumento finanziario proposto a tutti quelli che desiderano accumulare capitale nel corso della vita per ottenere poi un reddito supplementare. Il denaro messo da parte mese dopo mese attraverso il premio assicurativo può essere impiegato poi per aumentare l’introito mensile durante il pensionamento, o può essere sfruttato nel momento del bisogno quando si ha la necessità di fare degli acquisti importanti.



Sono sempre di più i professionisti che decidono di sottoscrivere un’assicurazione per la vita. Questo ha portato numerose società assicurative a proporre lo strumento finanziario in questione, dunque i clienti hanno oggi la possibilità di confrontare diverse soluzioni. Per un confronto dettagliato si possono leggere gli approfondimenti e le recensioni di www.chescelta.it , portale specializzato con contenuti di qualità e con tutte le informazioni necessarie per scegliere la soluzione migliore per le proprie esigenze.



Quali sono i vantaggi di un’assicurazione per la vita?



L’aumento dei contratti stipulati ha ovviamente dei motivi alla base. Conoscere i vantaggi dell’assicurazione per la vita è utile sia per spiegare l’incremento negli anni delle assicurazioni stipulate, sia per valutare se potrebbe essere o meno opportuno stipulare un’assicurazione anche per se stessi.





Regime fiscale agevolato



Il primo vantaggio di questo strumento finanziario è godere di un regime fiscale agevolato. La tassazione applicata al capitale è più bassa, inoltre in caso di morte il capitale accumulato negli anni passa agli eredi senza essere ridotto: non si applica l’imposta sul reddito.

Va ricordato anche che il capitale accumulato con una polizza per la vita non può essere pignorato e non può essere sequestrato dopo essere stato liquidato. Anche questi sono due punti di forza interessanti dello strumento finanziario descritto.





Flessibilità e personalizzazione



Si è detto che sono diverse le società che hanno scelto di offrire ai loro clienti questo strumento finanziario, il che significa che ciascun cliente interessato potrà trovare la soluzione migliore tra una vasta gamma di soluzioni.





Nella maggior parte dei casi, le polizze per la vita sono personalizzabili: si parte da un servizio di base e a questi si possono aggiungere delle caratteristiche extra e/o modificare quelle di base della polizza. La flessibilità e la personalizzazione sono molto apprezzate dai professionisti, che sentono di poter sottoscrivere un servizio creato su misura per le loro esigenze.





Apertura della pratica in pochi minuti



La sottoscrizione dell’assicurazione può essere fatta in filiale, ma per semplificare l’intero procedimento si può anche optare per l’apertura online. Sono sufficienti pochi minuti per giungere al termine e per diventare sottoscrittori di una polizza di questa categoria .



In caso di difficoltà, si può contattare telefonicamente il servizio clienti della società assicurativa che si è scelta, o in alternativa ci si può recare fisicamente in filiale per ricevere supporto da un dipendente della società.





Strumento finanziario per tutti



Si commette talvolta l’errore di pensare che solo i professionisti di alto rango possano accedere a questo strumento finanziario. La polizza per la vita è in realtà rivolta a chiunque voglia mettere da parte del denaro, con cui integrare la pensione o da utilizzare in caso di necessità.



Si tratta di uno strumento finanziario per tutti perché il premio assicurativo che il cliente è tenuto a versare mensilmente – o con cadenze temporali diverse, a seconda del contratto – parte da cifre molto basse, fino ad arrivare a premi più consistenti. A seconda di quanto si verserà ogni mese si avrà un accumulo di capitale diverso, come è facile intuire, ma questo non significa che chi vuole versare poco non abbia l’opportunità di usufruire dei benefici di questo strumento finanziario e di iniziare a mettere da parte denaro per il futuro.