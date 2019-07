Quattro zampe piemontesi in cerca di sistemazione

Tantissimi cani, gatti e non solo sognano di sistemarsi il meglio possibile presso bipedi affidabili e amorevoli. Tra loro, segnaliamo con affetto: lo stupendo Pablo, un bel cagnone di taglia grande, un meticcio sano e affettuoso, classe 2016. E' tenero e vivace. Gli piace andare a passeggio. Va d'accordo con gli umani. Non sappiamo come si rapporti a bambini, gatti o cagnoline. Chiedete di lui a Franca cell. 335-421007



Fulmine: giovane e bellissimo mix Pitbull/Amstaff di un anno. Molto buono, attivo e allegro con le persone; ha bisogno di qualcuno che abbia molto tempo da dedicargli in casa e fuori.

Non compatibile con cani maschi e gatti; si valuta adozione con cane femmina previa prova di compatibilità.Adatto anche a famiglie con ragazzini (dai dieci anni in su, preferibile non bimbi piccoli vista l’esuberanza). Chiedete di lui al 379/1608718 oppure al 328/2514215.







Asso, simpaticissimo cagnetto di taglia piccola, classe 2012, un tempo inserito in un gruppo di cani randagi. Pelo lungo. E' un tipetto indipendente. Pelo lungo. Si cerca per lui un'adozione amorevole in appartamento.

Chiedete di lui a Franca cell. 335-421007.





Ronnie, micio nero, e il fratello Ciro, bianco e nero, sono due meravigliosi gatti maschi, sanissimi, sterilizzati. Classe 2018. Domandate di loro a: Sara cell. 333-4441337

gattile.arcadipiera@gmail.com