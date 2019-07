Lineonline.it assicura prezzi convenienti su articoli antinfortunistici e prodotti per il fai da te

Lineonline.it è l’operatore di riferimento per chi è alla ricerca di un e-commerce che offra un’ampia gamma di scarpe antinfortunistiche comode e abbigliamento da lavoro (oltre 30 mila articoli per ogni brand), a cui si aggiunge una nutrita selezione di prodotti per il fai da te a prezzi vantaggiosi.

Lineonline.it rappresenta l’evoluzione imprenditoriale di Tpc Group Srl. Operativa da ben 45 anni nel mercato delle forniture industriali e del fai da te, la società ha avviato il progetto con l’intento di accorciare le distanze tra azienda e consumatore.

L’ampia gamma di articoli commercializzati non è l’unica ragione che spinge i clienti a rivolgersi a Lineonline.it. Il portale propone i prodotti di brand leader di settore a prezzi competitivi e assicura un servizio clienti efficiente. Uno staff tecnico preparato segue l’acquirente prima, durante e dopo la vendita. L’assistenza viene fornita via telefono, chat on-line e WhatsApp.

Per numerosi articoli la spedizione è gratuita, così come il reso di scarpe e abbigliamento da lavoro. Grazie agli accordi commerciali sottoscritti con importanti aziende di trasporti (quali DHL, BRT e TNT), Lineonline.it garantisce la consegna in tempi brevissimi: appena 24 ore per la maggior parte delle destinazioni nazionali.

I metodi di pagamento previsti sono carta di credito, carta prepagata, PayPal, bonifico bancario e contrassegno. La merce viene spedita entro un giorno lavorativo dal momento della conferma del pagamento.

Giardinaggio e fai da te, i numeri sulle principali tendenze del mercato

Nel nostro mercato nazionale l’interesse per il giardinaggio rappresenta un incentivo rilevante allo sviluppo di operatori come Lineonline.it. In base a un recente studio, realizzato da Ixè per Coldiretti, circa il 60% degli italiani ha nell’ambito dei propri hobby il giardinaggio. Tra questi figurano appassionati di fiori e gli agricoltori hobbisti. Questi ultimi (1,2 milioni) si occupano della coltivazione di ortaggi, della produzione di olio e vino e dell’allevamento di animali da cortile. Attività svolte in piccoli appezzamenti che nella maggior parte dei casi sono stati ereditati.

Quanto a risvolti economici, già nel 2017 è stato registrato un aumento delle vendite di trattorini (+7,3%) e rasaerba robotizzati (+18,5%). Il trend di crescita non sembra destinato ad arrestarsi. I canali distributivi più gettonati sono ferramenta e negozi specializzati in macchine da giardino.

Un’altra tendenza di primo piano, collegata al mondo del giardinaggio, è il fai da te: sulla scorta dell’ultimo Global Home Improvement Report, pubblicato alla fine del 2018 dalle associazioni di categoria Fediyma (European Federation of DIY Manufacturers), EDRA (European DIY Retail Association) e Ghin (Global Home Improvement Network), le vendite sono in aumento a livello globale.

Stando allo studio, nel 2017 il mercato mondiale del fai da te ha raggiunto un fatturato di 589 miliardi di euro. Un aumento del 2,6% rispetto all’anno precedente. Europa e Nord America da sole valgono circa l’85% del mercato, nonostante complessivamente contino appena il 15% della popolazione mondiale.