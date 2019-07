Bardonecchia Bike Festival, due giorni di festa con le due ruote

Da alcuni anni l’intero territorio del comune di Bardonecchia, oltre ad ospitare epiche tappe del Tour De France e del Giro d’Italia, si è trasformato in un enorme area ove è possibile praticare tutto l’anno, ed in particolare nella bella stagione, su strada, in campo libero e lungo percorsi tracciati, nel vasto e ben attrezzato Bardonecchia Bike Park, con 400 km di sentieri, raggiungibili anche con alcuni impianti di risalita, dotati di porta bici, di cui 40 segnalati ed indicati a seconda delle difficoltà, percorribili tra i 1300 e i 3009 metri, le disparate forme di ciclismo: E- bike, enduro, ciclismo su strada, mountain bike, downhill, free ride, cross country e biclycle motocross (bmx), disciplina olimpica.

Per celebrare il variegato mondo, che ruota attorno alla bici, l’E-Bike Festival, dopo due riuscite edizioni, sabato 21 e domenica 22, si evolve diventando “BIKE FESTIVAL”: una due giorni dedicata agli amanti delle due ruote abituali od occasionali frequentatori della Conca, competitivi e no, giovani e meno giovani, normo dotati e diversamente abili, amanti la pedalata muscolare e/o la pedalata ecologica assistita con bici elettriche.

Tra gli eventi organizzati dalla Colomion spa, dalla Pro Loco, dal Consorzio Turistico Bardonecchia, con il patrocinio del Comune di Bardonecchia e il contributo di alcune ditte specializzate e di privati, dalle premiazioni buona musica proposta da vari DJ, numerosi workshop, incontri con alcuni campioni, sabato mattina, ore 10.00, il Randonnée BDC circuito che da Campo Smith, sale al Colle della Scala e a Monginevro e domenica mattina, l’E-bike tour, partenza ore 9.30 da p.za Bruno Caccia alla conquista dei 3009 m del Sommellier.

SABATO 20 LUGLIO 2019

MATTINO

Apertura area espositiva con test bike a Campo Smith h. 9.00

WarmUp Enduro con trasponder al Sentiero 9 dalle h. 10.00 alle h. 14.00 (*)

Thok Experience a Campo Smith dalle h. 10.00.

Per maggiori informazioni contattare 347 7016500 o scrivere a events@thokebikes.com

Randonnée BDC Colle della Scala-Monginevro ritrovo e partenza da Campo Smith h. 10.00

Inaugurazione pista da PumpTrack a Campo Smith h. 9.00

POMERIGGIO

Workshop DH per ragazzi con il campione Vittorio Gambirasio a Campo Smith h. 15.00 (**)

BMX Show con Alessandro Barbero a Campo Smith h. 16.00

Rock’n Roll Time con la band Very Hot a Campo Smith dalle h. 16.00 alle h. 18.00

Dj Set all’Harald's dalle h. 18.00 alle ore 20.00 e dalle 22.30 alle 24.00

Consegna premi all’Harald’s con aperitivo e incontro con l’atleta Nicola Dutto, con le ragazze di Race Across the Limits, i campioni Alessandro Barbero, Vittorio Gambirasio e Beatrice Migliorini.

DOMENICA 21 LUGLIO 2019

MATTINO

Apertura area espositiva con test bike a Campo Smith e apertura area espositiva in Pza Bruno Caccia h. 9.00

Thok Experience a Campo Smith dalle h. 10.30.

Per maggiori informazioni contattare 347 7016500 o scrivere a events@thokebikes.com

Workshop di Enduro e sospensioni con Bike2.0 e SRSuntour a Campo Smith h. 11.00

E-bike tour alla conquista del Sommellier con partenza da Pza Bruno Caccia h. 9.30

POMERIGGIO

Pedalata ecologica Family «pedala con il campione» con partenza alle h.14.00 dalla Pza della chiesa Borgo Vecchio e arrivo in P.za Bruno Caccia alle h. 16.00

Goffre e merenda offerti dalla Croce Rossa ore 16.00 in P.za Bruno Caccia e

Incontro informativo con le istituzioni sui progetti «ciclabili» della Valle in Pza Bruno Caccia alle h. 16.00

Intrattenimento musicale in Pza Bruno Caccia con i VeryHot dalle h. 17.00

(*) Chi vuole provare a fare il miglior tempo sul sentiero 9, deve passare a ritirare il proprio transponder presso il Bardonecchia Bike Park, dalle 9.00 alle10.00. Alle ore 18.00 verranno premiati presso Harald's il miglior tempo Under 16 e quello Over 16. Il sentiero 9 sarà aperto a tutti. Mettiti in gioco!!!

(**) Età compresa tra i 10 e i 18 anni, necessaria la prenotazione alla mail: Vittorio.gambirasio@yahoo.it . Previsti un massimo di 10 partecipanti. Per maggiori informazioni Bardonecchiaski.com telefono 3386395663