Sul palco del Carignano il Cyrano a sostegno del Centro Trapianti delle Molinette

A Torino va in scena la solidarietà. Martedì 10 settembre, alle 21 al Teatro Carignano, si svolgerà lo spettacolo "Cyrano de Bergerac": il ricavato della serata sarà interamente devoluto al Centro Trapianti delle Molinette di Torino per l'acquisto di un contenitore per la crioconservazio delle CAR-T.

"Grazie a questa terapia - ha spiegato il dottor Umberto Vitolo, direttore della struttura complessa di Ematologia della Città della Salute - i linfociti T del paziente, cellule del sistema immunitario anche per la difesa dai tumori, ma che questo male rende inefficaci, vengono ingegnerizzate in modo da riconoscere e neutralizzare le cellule tumorali". "Non tutti i pazienti - ha aggiunto - possono essere candidati a questo trattamento, che è complesso e deve essere seguito da un team multidisciplinare". "Oltre al sostegno a questa iniziativa - ha spiegato il Presidente della Commissione sui Servizi sociali Antonino Iaria - apriremo un'interlocuzione costruttiva, con le associazioni dei malati, per cercare una soluzione per quei casi che necessitano anche di sistemazione in emergenza abitativa". Un'iniziativa promossa dalla sezione torinese dell'Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi e il mieloma. Jurij Ferrin, che dirigerà e interpreterà l'opera, tutto il cast e i tecnici andranno in scena a titolo completamente gratuito.