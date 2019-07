Borgo Medievale, una serata in compagnia delle "fughe" di Mister David

Davide Demasi in arte Mister David evade da catene, camicie di forza e manette. Sta in equilibrio su monocicli di grandi altezze, saltando contemporaneamente la corda. Il suo spettacolo, fatto di circo, escapologia, comicità e illusionismo, sarà in scena venerdì 19 luglio al Borgo Medievale, per l’apertura della rassegna “Borgo della Magia”.

Mister David, asso della magia, dell’escapologia e delle arti circensi sovente presente sugli schermi televisivi italiani e non solo: è infatti stato chiamato recentemente a partecipare aBulgaria’s Got Talent e Romania’s Got Talent oltre che all’edizione italiana di Tu si Que Vales con Gerry Scotti e Maria De Filippi e a Italia’s Got Talent: con questi passaggi televisivi Mister David si consolida come una delle attrazioni italiane più contese dai talent televisivi europei. Venerdì Mister David darà vita al suo One Man Show tra spettacolari evasioni da catene e camicie di forza, vertiginose acrobazie al monociclo e incredibili prodezze di giocoleria.

La stampa lo definisce l’Harry Houdini del circo: in scena porta equilibrismo estremo, ma anche illusionismo e giocoleria. Davide Demasi in arte Mister David solca i palchi e le piazze di tutto il mondo con performance che prevedono l’evasione da catene, camicie di forza e manette in equilibrio su monocicli di altezza superiore alla norma. Record man di salti con la corda su monociclo, è spesso presente sugli schermi di televisioni italiane ed estere.

Mister David nel 2013 a Saint Vincent è stato insignito del titolo di "Campione del mondo di street magic" ossia l’illusionismo che non ha bisogno di palchi o scenografie, ma può essere proposto anche in strada o nelle piazze. Nel 2016 ha conseguito un Guinness World Record per la manipolazione di cappelli. Ultimamente ha partecipato con successo ad Italia’s Got Talent, Detto Fatto (RAI 2), "Si può fare" (Rai 1) in veste di coach per vip, ed ha effettuato una grande evasione davanti a 10.000 persone in piazza Castello a Torino appeso per i piedi ad una gru ad oltre 30 metri di altezza.