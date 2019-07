Dal 26 al 29 settembre torna l'appuntamento con Torino Spiritualità

Dal 26 al 29 settembre torna l'atteso appuntamento con Torino Spiritualità, progetto della Fondazione Circolo dei lettori, che nella sua XV edizione propone un viaggio notturno per misurare, attraverso lezioni, seminari, esperienze, incontri, l’intensità del buio, le forme dell’ombra, l’impatto della luce che scuote, quella fuori e dentro ognuno di noi. È Ad infinita notte, quattro giorni di riflessione sul presente, sulla sua oscurità e sul suo straordinario splendore, attraverso l’incrocio di fedi, culture e religioni.

Il programma completo sar presentato in conferenza stampa martedì 10 settembre, alle ore 12, presso il Circolo dei Lettori di Torino, in via Bogino 9.