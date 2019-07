Gatto (presidente Vol.To): "Sonia Schellino vicesindaca è un segnale importante per il mondo del sociale"

Il Centro Servizi per il Volontariato Vol.To saluta con piacere la nomina di Sonia Schellino, già Assessora alle Politiche sociali, alla carica di Vicesindaca della Città di Torino, ratificata ieri dalla Sindaca Chiara Appendino.

“La Città di Torino, con la scelta di Sonia Schellino per la carica di Vicesindaca - commenta il Presidente Vol.To Gerardo Gatto - testimonia la volontà di impegnarsi nelle tematiche sociali, un’indicazione che come Centro Servizi accogliamo favorevolmente, soprattutto nella delicata fase di passaggio dovuta alla Riforma del Terzo Settore, che mette il mondo dell’associazionismo e del Volontariato di fronte a sfide nuove e complesse, stimolanti ma difficili da affrontare senza il giusto appoggio da parte della pubblica amministrazione".

"Il Volontariato è un elemento fondante - continua Gerardo Gatto - nell’opera di costruzione del Bene Comune, ed è una base formativa imprescindibile per i nostri giovani, perché nulla come il Volontariato forma le persone a partire dal loro ideale e la nostra società ha davvero bisogno di persone con una grande spinta ideale. Il grande insegnamento che scaturisce dal Volontariato è la capacità di mettersi insieme, di costruire risposte ai bisogni partendo da un'identità che si completa soltanto nella comunità: in questo senso, il Volontariato può essere il centro propulsivo di sviluppo sociale per la nostra città".

"Sarò lieto - conclude il Presidente Vol.To - di condividere questi pensieri con la Vicesindaca Schellino e di costruire insieme un percorso che dia speranza alle fasce più deboli della popolazione, cui si rivolge principalmente l’impegno dei Volontari”.