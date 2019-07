Infastidisce una ragazza sul bus: arrestato molestatore seriale

Un molestatore seriale è stato arrestato oggi su un bus della linea Gtt dopo l'ennesimo episodio con vittima una giovane donna. Gli agenti del Reparto Operativo Speciale della Polizia Municipale stavano seguendo il soggetto proprio perché già “conosciuto”.

L'uomo è stato fermato da agenti in borghese su un tram 18 diretto verso il capolinea di piazza Sofia, mentre si trovava all'altezza del Rondò Rivella. Sessantasettenne di nazionalità marocchina, si era messo dietro a una donna 25enne con passeggino e, da lì a poco, aveva cominciato a toccarla con insistenza. La donna, visibilmente sconvolta tanto da mettersi a piangere, si era quindi rivolta a un'amica ma proprio in quel momento gli agenti si sono palesati e hanno bloccato l'uomo che, sentito il Magistrato di turno, e visti i precedenti specifici, è stato posto in stato di arresto e trasferito alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno.