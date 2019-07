Stasera a Nichelino appuntamento con la Notte Bianca in via Juvarra

Questa sera a Nichelino, nell’ambito dei progetti di flessibilità dell’orario dei negozi di vicinato, al fine di promuovere e incentivare i consumi all’interno dei negozi e la socializzazione nel quartiere, l'Associazione CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA rappresentata dalla Confesercenti di Zona (Presidente Daniele Garbossa), propone la manifestazione tematica “Notte Bianca in Via Juvarra", con il Patrocinio del Comune - Assessorato al Commercio di Giorgia Ruggiero.

Dopo il grande successo dell'anno scorso il format si conferma con alcune bellissime NOVITA': il Concorso Cani meticci in passerella, il raduno statico delle Lambrette e l'animazione dei gruppi di danza dell'Associazione Comitato di quartiere Boschetto di Nichelino.

Un ricco calendario di eventi ed iniziative, condivise con l’Associazione Commercianti Via Juvarra, per promuovere lo shopping nei negozi aperti di sera in occasione dei saldi estivi.

PROGRAMMA

MERCATINI TEMATICI

I commercianti di Via Juvarra saranno invitati ad esporre i loro articoli all’esterno dei negozi con delle vetrine estemporanee e il percorso commerciale di Via Juvarra verrà integrato con un mercatino tematico dell'artigianato, dell’arte dell’ingegno creativo, settore casa, articoli Bio e per il benessere naturale, street food & beverage

ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO

Dj set, karaoke, animazione latina, esibizioni e artisti di strada

Esibizioni di palestre e scuole di danza locali (Comitato Boschetto)

Corteo e danze del Gruppo storico Conte Occelli

Per i più piccoli area giochi con gonfiabili, truccabimbi

CONCORSO “CANI METICCI IN PASSERELLA” dalle ore 21

Sarà premiato il cane Più bello – Più simpatico – Più educato. Ai 3 vincitori una targhetta da personalizzare offerta dal negozio BOBBI MAI SOLO di Nichelino in Via Torino

RADUNO STATICO di Lambrette organizzato dal LAMBRETTA CLUB PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

https://www.facebook.com/events/300072500899942/