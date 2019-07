Fregolent (Pd): "Con Appendino Torino è la periferia di Milano, sfiduciare sindaco"

"La sceneggiata di ieri in consiglio comunale a Torino è l'ultimo atto di una gruppo di irresponsibili ed incompetenti che pur di salvare la poltrona stanno conducendo la città verso un declino inarrestabile": è quanto dichiara Silvia Fregolent, deputato Pd.

"Nel corso del dibattito non è stato affrontato nessun nuovo programma di rilancio economico ed occupazionale, ma esclusivamente l'ennesima spartizione di incarichi. Ormai, nella migliore delle ipotesi, Torino è destinata a divenire la periferia di Milano. Le opposizioni devono ora verificare se esistano i presupposti in Consiglio comunale per presentare una mozione di sfiducia al sindaco Appendino".