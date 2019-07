Sporcizia e scarafaggi nel "salotto di Torino": invasione di blatte nere in piazza San Carlo [VIDEO]

Gli scarafaggi sono praticamente ovunque, soprattutto nei pressi delle colonne che circondano piazza San Carlo: si inseriscono negli anfratti, nelle crepe sui muri, trovano cibo nei cestini verdi dell'immondizia. Uno spettacolo poco edificante, sia per i torinesi che per i turisti. La situazione è nota e si ripresenta ciclicamente ogni estate con l’arrivo del caldo ma in molti, in un normale sabato sera, si sono stupiti nel camminare in mezzo agli insetti: “Non credevamo ai nostri occhi” ci racconta Renato, in vacanza a Torino con moglie e figli. “Abbiamo visto città senza dubbio più sporche, ma gli scarafaggi in una piazza così bella stonano” è la considerazione dell’uomo.