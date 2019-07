Tav, Montaruli-Marrone: "Si Tav subito"

"Se si torna agli scontri a Chiomonte la responsabilità è di chi continua a alimentare le sciocchezze anticiperà ridando speranza ad uno stop ai lavori. Ora basta indecisionismi. Si Tav subito è la parola d’ordine che dal Governo in giù deve arrivare senza tentennamenti. Chiederemo al Governo una parola chiara. Il ministro toninelli venga a riferire immediatamente in aula". Lo dichiara Augusta Montaruli, parlamentare di Fratelli d’Italia.

"Questa maggioranza in regione non permetterà che si ostacoli ulteriormente l'opera. I soliti facinorosi del no meritano una lezione di intransigenza non solo dalla magistratura ma ora più che mai dalla politica", conclude Maurizio Marrone, capogruppo Fratelli d'Italia.