Nichelino, denunciato dalla Polizia locale per aver messo al cane un collare elettrico antiabbaio

Un cittadino segnalava ad una pattuglia del comando di Polizia locale di Nichelino che in via Gozzano un cane all'interno di un cortile di una abitazione privata indossava un collare “particolare”.

Gli uomini del comandante Luigi Grasso, insospettiti, si recavano nei pressi dell'abitazione e dopo alcuni appostamenti capivano che l'animale indossava un collare elettrico e quindi intervenendo coglievano il proprietario sul fatto che non poteva far altro che ammettere di essere stato lui ha mettere quel collare alla bestiola, un cane da caccia di 8 anni di razza “epagneul breton”.

Il guinzaglio in questione si attivava con l'emissione di un suono e quindi ogni volta che il cane abbagliava veniva colpito da una scossa elettrica. L'animale sotto il collo presentava delle escoriazioni e mancanza di pelo presumibilmente riconducibili al collare.

Il proprietario è stato denunciato all'autorità giudiziaria per maltrattamento animali e il collare posto a sequestro giudiziario. Questo collare anche se a vendita libera non può essere utilizzato sui cani come stabilito da diverse sentenze perché produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione e anche aggressività.

L’uso di tale collare produce effetti difficilmente valutabili sul comportamento dell’animale, talvolta reversibili, altre volte permanenti, ma comunque considerabili maltrattamento.