Domenica al Colle del Lys il 62° Raduno montano di Coldiretti Torino

Domenica 28 luglio, al Colle del Lys, a Viù, Coldiretti Torino, in collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Daniela Majrano, organizza il 62° Raduno montano, momento rivolto agli agricoltori torinesi e le loro famiglie.

Una occasione per ritrovarsi, condividere una giornata di festa. Momento scelto dai dirigenti per fare il punto delle azioni e delle iniziative sindacali svolte a favore della categoria.

Fabrizio Galliati, presidente di Coldiretti Torino, informa: "Il Raduno montano è una peculiarità di Coldiretti Torino. La prima edizione risale al 3 agosto 1958, in Val Chisone. Il Raduno montano nasceva dalla voglia dei giovani di stare insieme e fare festa concedendosi una breve interruzione nei lavori agricoli estivi, al riparo dal caldo della pianura. Nasceva per volontà degli allora Gruppi Donne rurali per soddisfare il bisogno di un confronto e di comunicazione in modo informale in un momento in cui, famiglia al seguito, ci si può incontrare nella serena tranquillità dei nostri monti".

"Nasceva per offrire una domenica diversa alle famiglie contadine, un modo inusuale di incontrarsi e di far conoscere angoli della nostra provincia. Nasce per esser vicini alle comunità che popolano le zone montane. Una tradizione che continua e che intendiamo rinnovare anche alla luce dei tanti cambiamenti avvenuti in oltre sessant’anni nel mondo rurale come in tutta la società".

Tra gli appuntamenti del Raduno montano di domenica 28 luglio a Viù: alle ore 11, la celebrazione della santa Messa; alle 12 gli interventi delle autorità, amministratori e dirigenti Coldiretti; alle 12:30 pranzo al Rifugio Colle del Lys. Per tutta la giornata, nel piazzale del Colle del Lys, è previsto un mercato con i produttori di Campagna Amica. Il Coordinamento Donne Impresa Torino, allestirà una scatolata per sostenere iniziative di carattere sociale.

Giovani Impresa, con la collaborazione di Donne Impresa, per tutta la giornata organizza giochi, per bambini e adulti.