"Il gatto a nove code" al Cinema Massimo per il Torino d'Argento Tour Locations

Appuntamento domenica 15 settembre alle ore 17.00 al Museo del Cinema – Cinema Massimo di Torino con la proiezione de “Il gatto a nove code” di Dario Argento, film che sarà introdotto da una tavola rotonda con vari ospiti in occasione del Torino d'Argento Tour Locations 2019.

Saranno gli organizzatori del tour Pupi Oggiano e Gabriele Farina a discutere sul film di Dario Argento con gli ospiti di questa edizione. Ci sarà Cinzia De Carolis, attrice, doppiatrice e protagonista del film, ospite d'onore di questa edizione del TdATL. Ci sarà Davide Pulici, critico cinematografico, fondatore e direttore di Nocturno, una delle più importanti riviste di cinema italiane. Ci sarà Antonio Tentori, autore di vari volumi dedicati al cinema italiano e sceneggiatore per tanti maestri del grande schermo, da Fulci a d'Amato, da Stivaletti allo stesso Argento (per il quale ha scritto Dracula 3D). Ci sarà Claudio Lattanzi, regista del film culto “Killing Birds”, collaboratore di Michele Soavi (sul quale è appena uscito il suo doc “Aquarius Visionarius”) e in uscita con “Everybloody's End”.

Ma la proiezione al Cinema Massimo sarà solo un momento del Torino d'Argento Tour Locations di domenica 15 settembre, per il quale l'appuntamento è alle 8.30 in piazzale Duca d'Aosta a Torino per poi lanciarsi in un lungo tour che porterà i partecipanti sui luoghi utilizzati da Dario Argento per Il gatto a nove code e sulle principali locations degli altri grandi film torinesi di Argento (sette in tutto).

Si toccherà il Cimitero Monumentale, la Gam (l'Istituto Terzi del film), le ville in collina, le strade, i palazzi e gli angoli più nascosti per scoprire dove il film è stato girato.

Poi la tavola rotonda e la proiezione del film al Cinema Massimo.

E dopo l'intera giornata di visite alle locations, di tavola rotonda e di proiezione film, i partecipanti al Tour potranno anche fermarsi a cena, sempre in compagnia degli ospiti e degli organizzatori del Tour. A fine cena si svolgerà inoltre un quiz dedicato a "Il gatto a nove code" e sarà proprio Cinzia De Carolis a premiare il vincitore.

Questa la pagina ufficiale del Torino d'Argento Tour Locations

https://www.facebook.com/TorinodArgentoTourLocations

Tutte le informazioni e le modalità di acquisto biglietti le trovate sull'evento Facebook.