L'aeroporto di Torino punta al rilancio con la Regione: bando di Sagat da 5.4 milioni di euro per il turismo incoming

Nell'estate 2019 l'aeroporto di Torino è collegato con 40 scali, di cui 14 nazionali e 26 internazionali.

A precisarlo l'assessore comunale al commercio Alberto Sacco - in risposta all'interpellanza dei Capigruppo di Pd, Moderati e Lista Civica per Torino Stefano Lo Russo, Silvio Magliano e Francesco Tresso sul futuro del "Sandro Pertini" - leggendo una nota di Sagat in Consiglio Comunale.

"Tra le novità di quest'anno - spiegano da Caselle - tre nuovi collegamenti su Berlino Schoenefeld di easyJet e su Fez di Ryanair; Wizz Air dal prossimo 3 agosto avvierà il nuovo volo verso Cracovia. Dalla fine di ottobre - continua Sagat - Iberia aumenterà di 3 frequenze settimanali i voli per Madrid, che passeranno così da 11 a 14 voli".

Per potenziare l'aeroporto Pertini a breve verrà utilizzato "un nuovo strumento, il bando congiunto Sagat e Regione Piemonte per l'affidamento di servizi di comunicazione finalizzati alla promozione turistica e allo sviluppo del turismo incoming per via aerea".

"Sagat - continua - finanzia tale bando per un importo pari a 5.4 milioni di euro in tre anni".