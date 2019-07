Omaggio a Peggy Guggenheim, domani a Torino la nipote Karole

Due serate omaggiano la collezionista e mecenate statunitense Peggy Guggenheim a 40 anni dalla morte, avvenuta a Camposampiero (Padova) il 23 dicembre 1979, e a 70 anni dalla sua prima mostra realizzata a Palazzo Venier dei Leoni: le organizza, nelle serate di giovedì 25 e venerdì 26 luglio alle 22, Distretto Cinema all'interno di "Cinema a Palazzo", rassegna in programma fino al 31 agosto nel Cortile d'Onore di Palazzo Reale a Torino.

Domani, giovedì 25 luglio alle 22 (apertura cancelli alle ore 21), viene presentato il film biografico “Peggy Guggenheim: Art Addict”: a introdurlo arriverà a Torino Karole P. B. Vail, dal 2017 direttrice della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia e nipote della collezionista.

Il documentario diretto da Lisa Immordino Vreeland, già regista di "Diana Vreeland. L'imperatrice della moda", è basato sulla biografia di Peggy Guggenheim, figura centrale del movimento dell'arte moderna. Attraversando gli sconvolgimenti culturali del ventesimo secolo, collezionò innumerevoli opere d'arte, e strinse legami d’amicizia con moltissimi artisti. Nel corso della sua vita, si rapportò con figure quali Samuel Beckett, Max Ernst, Jackson Pollock, Alexander Calder, Marcel Duchamp, e molte altre. Nonostante le delusioni che caratterizzarono la sua vita privata, rimase sempre fedele alla propria visione e mise insieme una delle più importanti collezioni di arte moderna, custodita nel suo palazzo veneziano, sede della Collezione Peggy Guggenheim. Il film è una dell’ arte più significativa del ventesimo secolo e della vita di una delle donne più iconiche del mondo dell'arte.

Venerdì 26 alle 22, invece, una serata speciale tra arte, cinema e musica in omaggio a Peggy Guggenheim. Per l’occasione Project-TO sonorizzerà dal vivo della versione restaurata di “L’âge d’Or” di Luis Buñuel. La sonorizzazione è un inedito ed è stata appositamente composta da Riccardo Mazza per l’occasione. A seguire, in collaborazione con Seeyousound, Project-TO sonorizza “Avanguardie”, su scene tratte da capolavori cinematografici sperimentali degli anni Venti e Trenta, scelte e rimontate con una visione narrativa da Laura Pol. La serata proseguirà con “Una vita per l’arte”, performance live con i testi di Peggy Guggenheim interpretati dall’attrice Eleonora Giovanardi e in chiusura la proiezione di “Deep Gold” (Germania 2014, 18’) dell’artista Julian Rosefeldt, regista del film “Manifesto” con Cate Blanchett, che ha voluto partecipare all’omaggio a Peggy Guggenheim con la sua opera ispirata proprio al film “L’age d’or” di Bunuel, mettendo in scena una grottesca età dell’oro dominata dalla lussuria e dalla sensualità femminile.